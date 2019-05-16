Украинская националистка поперхнулась кофе, услышав «Катюшу»

Украинская государственность вновь в опасности — на этот раз патриотов Незалежной напугала песня «Катюша» в исполнении детсадовцев. Как рассказывает «МК», руководитель организации «Побратим» Светлана Алексеева написала жалобу на мелитопольский детский сад «Ласточка», после того как услышала в исполнении детей песню военных лет.

«Из соседнего детсада донеслись звуки баяна — „Катюша“. Я поперхнулась кофе. Выглянула в окно. Маршируют дети, воспитатель орет: „Построились, я вам сказала!“ Ээээ. Все, Украина в Мелитополе закончилась?» — возмутилась Алексеева.

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Затем украинка решила пожаловаться на репертуар детсадовцев и написала жалобу в учебное заведение. При этом преподаватель музыки из «Ласточки» уверена, что не нарушала закон, так как «Катюша» под закон о декоммунизации не попадает.

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