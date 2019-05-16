Певицу Мадонну не пустили на репетицию финала «Евровидения», сообщает ТАСС. Американская суперзвезда не смогла попасть на мероприятие, так как она не подписала контракт, нужный для участия в финальной части конкурса.

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По данным израильского издания «Times of Israel», запрет наложила одна из организаторов конкурса Юн Ула Санн. Вышеуказанный контракт касался прав на трансляцию песни «Like a prayer» за авторством самой Мадонны. Его якобы не успели подписать до четверга 16 мая, без этого выступать было нельзя.

Впоследствии конфликт удалось уладить — был достигнут компромисс с Европейским вещательным союзом, и Мадонна попала на репетицию финала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мадонна появилась в аэропорту Нью-Йорка в мусульманской одежде.