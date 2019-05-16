Очевидцы сообщают об обрушении стены в здании института в Москве

Очевидцы сообщают об обрушении стены в здании института физической химии и электрохимии им А.Н. Фрумкина Ран в Москве на Ленинском проспекте, 16 мая.

В результате ЧП пострадал один человек.

В МЧС РФ проверяют данную информацию.