Очевидцы сообщают об обрушении стены в здании института в Москве

Очевидцы сообщают об обрушении стены в здании института физической химии и электрохимии им А.Н. Фрумкина Ран в Москве на Ленинском проспекте, 16 мая.
В результате ЧП пострадал один человек.
В МЧС РФ проверяют данную информацию.
16 мая, четверг, 17:04
Сегодня, 16:04 Происшествия 145
По предварительной информации, пострадал один человек.
Фото: google.com/maps
Очевидцы сообщают об обрушении стены в здании института физической химии и электрохимии им А.Н. Фрумкина Ран в Москве на Ленинском проспекте, 16 мая.
В результате ЧП пострадал один человек.
В МЧС РФ проверяют данную информацию.
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