Алена Кравец поделилась секретами ухода за телом на роскошном курорте — фото

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33-летняя модель и певица опубликовала пикантное фото, на котором лежит в купальнике в тени пальм.

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Фото, видео: Instagram @kravetsalena

Популярная исполнительница Алена Кравец рассказала в Instagram, как ухаживать за собой. 16 мая она выложила серию фотографий, на которых позирует на шезлонге в закрытом купальнике. Судя по описанию, 33-летняя красотка находится на искусственном острове Палм-Джумейра на берегу Дубая.

Instagram @kravetsalena

«К сожалению, часто бывает, что девушки и женщины, ухаживают „вовсю“ за лицом, а про свое прекрасное тело забывают. Расскажу Вам кратко, что делаю я», — написала она

«Секретики» Алены Кравец заключатся в регулярном пользовании скрабами, увлажняющими сыворотками и кремами. Она также рекомендует три раза в неделю делать релаксирующие ванны из трав️, чередуя их с морской солью.

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Даже на отдыхе звезда не забывает про массаж для профилактики целлюлита. Наконец, любимые процедуры певицы — обертывания из шоколада и водорослей. Она предостерегла своих подписчиц от чрезмерного увлечения солнечными ваннами, так как это разрушает коллаген и вызывает фотостарение.

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