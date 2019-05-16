Старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич пожаловалась на гувернантку, которая чуть не «угробила» дочь Арианну. По словам актрисы, при устройстве на работу женщина произвела приятное впечатление, но один необдуманный поступок едва не привел к трагедии.

«Мне присылает подруга фотографию, как она бежит через дорогу не по переходу. Просто — по широкой дороге, там четыре полосы! Она бежит с ребенком на руках. С моим ребенком. С Арианой», — рассказала звезда в интервью Ирине Шихман.

Вместо объяснений, няня стала обманывать и утверждать, что на снимке кто-то другой. Это окончательно вывело из себя Анну Хилькевич, и та прогнала работницу, сообщает Дни.ру.

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