Старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни

, 16:14 568

32-летняя актриса поделилась шокирующей историей в беседе с блогером Ириной Шихман.

Фото: Instagram @annakhilkevich

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич пожаловалась на гувернантку, которая чуть не «угробила» дочь Арианну. По словам актрисы, при устройстве на работу женщина произвела приятное впечатление, но один необдуманный поступок едва не привел к трагедии.

«Мне присылает подруга фотографию, как она бежит через дорогу не по переходу. Просто — по широкой дороге, там четыре полосы! Она бежит с ребенком на руках. С моим ребенком. С Арианой», — рассказала звезда в интервью Ирине Шихман.

Вместо объяснений, няня стала обманывать и утверждать, что на снимке кто-то другой. Это окончательно вывело из себя Анну Хилькевич, и та прогнала работницу, сообщает Дни.ру.

«Где маникюр к изумрудам?»: Шикарные украшения Пеговой вызвали насмешки в сети

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь Пугачевой доходчиво объяснила Примадонне, в чем польза купания в море.

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +6°
64.56
-0.29 72.37
-0.32
Гороскоп на 16 мая: Девы, перестаньте уворачиваться от стрел Амура!

Последние новости

16:53
Путин предложил провести опрос жителей о строительстве храма в Екатеринбурге
16:47
Регата «Золотое кольцо Боспорского царства» сделает РФ центром античной культуры
16:40
Путин: Железнодорожная часть Крымского моста будет достроена досрочно
16:32
«Наконец-то!» — Зеленский доволен решением Верховной Рады по инаугурации
16:16
Баллон с газом взорвался в институте в Москве при проведении опытов
16:14
Старшая дочь Анны Хилькевич едва не погибла по вине няни
16:04
Очевидцы сообщают об обрушении стены в здании института в Москве
16:04
Экс-главу компании-владельца ТРК «Зимняя вишня» обвинили в создании ОПГ
16:00
Путин оценил идею бесплатного питания для школьников
15:53
Фанаты «Игры престолов» потребовали переснять «неудачный» сезон
15:43
«Отец года»: В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка
15:35
Украинская националистка поперхнулась кофе, услышав «Катюшу»
15:25
«Анорексия!» — поклонники пришли в ужас от худобы Анны Курниковой
15:17
Видео: 17 очагов пожаров зафиксировано в Хабаровском крае
15:02
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге
14:55
Фигуристка Загитова утешила плачущую восьмилетнюю поклонницу — фото
14:43
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
14:37
«Шампунь кончился» — Мельникова рассказала о причинах «лысой стрижки»
14:25
Мадонну не пустили на репетицию финала «Евровидения»
14:13
Дуров объяснил, почему пользователи WhatsApp никогда не будут защищены

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама