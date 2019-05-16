Синод неканонической Украинской православной церкви обсудит назревающий раскол

Предстоятель так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил о готовности провести 24 мая синод, чтобы обсудить новое противостояние внутри церкви, возникшее из-за действий бывшего главы Киевского патриархата Филарета, сообщает ТАСС.
«Мы планируем 24-го провести заседание Священного синода. В целом на Священном синоде будет обсуждаться общее положение дел в нашей церкви и, возможно, будет дана оценка тем действиям, которые до сих пор были совершены», — сказал Епифаний.
Предстоятель ПЦУ добавил, что на синоде будут рассмотрены вопросы разного характера и будут вынесены решения, касающиеся единства церкви. При этом Епифаний отметил, что не исключается возможность вынесения решения о лишении бывшего главы Киевского патриархата Филарета статуса почетного патриарха ПЦУ.
«Согласно нормам нового устава, тот или иной архиерей избирается на кафедру пожизненно. Но если будут какие-то недоразумения или совершены определенные действия — это будет рассматриваться и Священным синодом, и церковным судом, после которого будут приниматься соответствующие решения по уставу», — отметил Епифаний.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что священникам ПЦУ не разрешили участвовать в пасхальной службе в Иерусалиме.