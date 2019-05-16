Звезда российской эстрады Алла Пугачева порадовала своих поклонников новым видео, снятым во время показа от Дома моды Валентина Юдашкина. На этих кадрах 70-летняя певица с мужем наслаждаются жизнью в окружении звезд шоу-бизнеса.

«Никто и ничто не может омрачить нам нашего радужного настроения», — написал Максим Галкин на своей странице в Instagram и приложил фото с супругой.

Instagram @maxgalkinru

В комментариях многие отметили прекрасную форму Примадонны. По мнению поклонников, она выглядит вдвое моложе, а ее красота заставляет мужчин забыть о моделях на подиуме.

Пока Галкин был занят перепиской с фанатами, Пугачева увлеклась, делая селфи с Буйновым. В какой-то момент артист даже поинтересовался, не забыла ли она про своего возлюбленного.

«Аллочка, а где же муж? Муж твой где?», — спросил 69-летний певец, после чего в кадре появился спутник Примадонны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дочь устроила Пугачевой лекцию о здоровье.