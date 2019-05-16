В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

В Министерстве энергетики России заявили о готовности Москвы сесть за стол переговоров с Киевом по транзиту газа. Посредником может выступить Еврокомиссия. Об этом 16 мая заявил заместитель главы ведомства Анатолий Яновский.

На пресс-конференции в рамках Форума «Перспективы энергетического сотрудничества Россия — ЕС. Газовый аспект» замминистра отметил, что дата консультации зависит от украинской стороны и будет ясна после инаугурации Владимира Зеленского. Как сообщает ТАСС, в настоящее время непонятно, кто именно будет участвовать в очередном раунде переговоров.

Ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о шансах Еврокомиссии на заморозку «Северного потока — 2».