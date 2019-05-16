Ангела Меркель считает, что у Еврокомиссии нет шансов остановить строительство «Северного потока — 2», сообщает сайт «Экономика сегодня». По словам канцлера Германии, проект почти полностью утвержден.

Названа одна из главных причин гриппа

Меркель уточнила, что новая Газовая директива ЕС дает Еврокомиссии несколько больше возможностей противодействия газопроводу, но и они не помогут. Канцлер добавила, что считает «ключевым моментом» в постройке газопровода Украину. По ее мнению, Незалежная должна оставаться транзитером газа. Из стран ЕС поддержку «Северному потоку — 2» выразили Германия, Австрия и Норвегия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США подготовили пакет санкций против строителей «Северного потока — 2».