Меркель рассказала о возможностях ЕС остановить «Северный поток — 2»

, 10:21 Видео 97

Канцлер Германии считает, что у Еврокомиссии нет шансов на заморозку проекта.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: nord-stream2.com, globallookpress.com

Тема:
Северный поток — 2 131

Ангела Меркель считает, что у Еврокомиссии нет шансов остановить строительство «Северного потока — 2», сообщает сайт «Экономика сегодня». По словам канцлера Германии, проект почти полностью утвержден.

Названа одна из главных причин гриппа

Меркель уточнила, что новая Газовая директива ЕС дает Еврокомиссии несколько больше возможностей противодействия газопроводу, но и они не помогут. Канцлер добавила, что считает «ключевым моментом» в постройке газопровода Украину. По ее мнению, Незалежная должна оставаться транзитером газа. Из стран ЕС поддержку «Северному потоку — 2» выразили Германия, Австрия и Норвегия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США подготовили пакет санкций против строителей «Северного потока — 2».

Тема:
Северный поток — 2 131
14 мая
В США подготовили пакет санкций против строителей «Северного потока — 2»
3 мая
Посол США вновь пригрозил немецким компаниям санкциями за «Северный поток — 2»
30 апр
Прокладка «Северного потока — 2» началась в территориальных водах России
27 апр
В ФРГ связывают будущее страны с «Северным потоком — 2»
15 апр
Поправки к Газовой директиве утвердили в Совете ЕС
12 апр
Порошенко и Меркель признали наличие разногласий по «Северному потоку-2»
10 апр
Помпео признал провал усилий США по срыву «Северного потока-2»
4 апр
Эксперт оценил одобрение поправок к Газовой директиве ЕС
31 мар
Глава «Газпрома»: «Фатальных препятствий „Северному потоку — 2“ нет»
27 мар
В Nord Stream 2 опровергли отказ Дании от «Северного потока — 2»

Читайте также

+15° Днём +16°
Ночью +6°
64.56
-0.29 72.37
-0.32
Гороскоп на 16 мая: Девы, перестаньте уворачиваться от стрел Амура!

Последние новости

15:53
Фанаты «Игры престолов» потребовали переснять «неудачный» сезон
15:43
«Отец года»: В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка
15:35
Украинская националистка поперхнулась кофе, услышав «Катюшу»
15:25
«Анорексия!» — поклонники пришли в ужас от худобы Анны Курниковой
15:17
Видео: 17 очагов пожаров зафиксировано в Хабаровском крае
15:02
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге
14:55
Фигуристка Загитова утешила плачущую восьмилетнюю поклонницу — фото
14:43
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
14:37
«Шампунь кончился» — Мельникова рассказала о причинах «лысой стрижки»
14:25
Мадонну не пустили на репетицию финала «Евровидения»
14:13
Дуров объяснил, почему пользователи WhatsApp никогда не будут защищены
14:11
«90210», «Твин Пикс», «X-Files» — зачем США снимают ремейки легендарных сериалов
14:01
«Давайте скинемся на лифчик» — Глюкозу раскритиковали за откровенный образ
13:52
Украинская рок-звезда Вакарчук объявил об участии в выборах в Верховную Раду
13:40
Олег Газманов рассказал о многолетней борьбе со страшным недугом
13:25
Паркер или Энистон? Барановская в новом образе опубликовала фото из постели
13:17
Маршрутное такси врезалось в дерево в Петербурге, есть пострадавшие
13:10
Две россиянки пострадали при авиаударе в Йемене — видео
13:00
«Где маникюр к изумрудам?»: Шикарные украшения Пеговой вызвали насмешки в сети
12:47
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Подмосковье

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама