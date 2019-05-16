«Лавка закрывается»: Милонов объявил о закрытии фем-кафе «Симона» в Петербурге

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов на своей странице в Facebook объявил о закрытии фем-кафе «Симона» в Петербурге. По данным народного избранника, Роспотребнадзор направил материалы проверки в Ленинский районный суд Петербурга для решения вопроса об административном приостановлении деятельности.

«Ну что, феминистки-мужененавистницы из сомнительного кафе „Симона“. Лавка закрывается. Пейте кофе в нормальных кофейнях», — написал Виталий Милонов на своей странице.

Facebook @milonov

Одна из создательниц «Симоны» Светлана Нартахова рассказала в интервью 5-tv.ru, что эта информация очень странная и с заведением все в порядке.

«Очень странная информация, которая вообще никак не обоснована и ничем не обусловлена. Какой-то человек разместил у себя, что он хочет подать какую-то жалобу, ну он это сделал. Это все, что я могу сказать. У нас как существовало пространство, все с ним в порядке», — сказала Светлана Нартахова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как соосновательница петербургского фем-кафе Леда Гарина прокомментировала визит сотрудников прокуратуры в заведение.