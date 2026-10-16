«Никто, кроме меня»: Лолита назвала идеальную жену для Баскова

Лолита неожиданно назначила себя женой Баскова на его юбилейном вечере

Певица Лолита Милявская назвала признаки идеальной жены для народного артиста России Николая Баскова. По мнению, самая подходящая кандидатка на эту роль — это она сама. Беседа с корреспондентом 5-tv.ru случилась на юбилейном вечере Баскова.

«Никто, кроме меня, нет, никто. Я никого делить не буду», — заявила певица.

Затем она предположила, что будущей избраннице Николая трудно будет посоперничать с его матерью в качествах красоты и ума.

«Знаете, у него такая красивая мама, и такая умная, что, наверное, с ней соперничать сложно. Поэтому я думаю, что Колюня, там, по молодости обжегся, и с тех пор (найти невозможно. — Прим. ред.) вторую такую, как мама», — предположила Милявская.

Она назвала Баскова «очень заботливым сыном» и подчеркнула — это совсем не означает, что певец «маменькин сынок» и «подкаблучник».

«Он настолько трепетный… Я думаю, что у него, на самом деле, как у многих его коллег, включая и меня, просто даже не хватает времени на то, чтобы честно — пойти с кем-то знакомиться», — сказала артистка.

Лолита призналась, что артистам с таким плотным графиком «просто не хватает сил» на свидания.

Тогда же певец и заслуженный артист РФ SHAMAN поделился планами на возможный, совместный с Басковым дуэт.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.