Снежный плен: сугробы отрезали дороги в Хабаровском крае, тысячи жителей остались без света

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Сильный ветер валит деревья, а аварии на электросетях затронули двенадцать населенных пунктов.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Погода

А в Хабаровском крае снегопад накрыл сразу несколько районов. Сугробы настолько высокие, что проехать по дорогам практически невозможно. На разных участках трасс из-за сильного ветра и мокрого снега падают деревья.

Непогода оставила без электричества более трех тысяч жителей. В результате аварий на сетях частично обесточены 12 поселений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобилистам стоит менять летние шины на зимние после устойчивого похолодания до среднесуточных плюс пяти — плюс семи градусов и появления регулярных ночных заморозков. По словам технического специалиста Константина Ершова, при температуре около нуля летняя резина становится жестче, из-за чего ухудшается управляемость на обледенелой дороге.

Раньше остальных задуматься о смене шин стоит жителям Сибири, Урала, северных регионов и Дальнего Востока, а также тем, кто часто ездит ночью и ранним утром.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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