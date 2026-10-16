Разорвало на куски: 19-летний лихач погиб в жутком ДТП с асфальтоукладчиком

В Улан-Удэ 19-летний водитель протаранил асфальтоукладчик на огромной скорости

В Улан-Удэ произошла жесткая авария, после которой от иномарки осталась лишь груда металла.

19-летний водитель «Тойоты» несся по дороге на огромной скорости, петляя из стороны в сторону. В какой-то момент лихач не успел среагировать и протаранил асфальтоукладчик. Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало на куски.

Водитель от полученных травм скончался на месте. Как оказалось, прав на управление автомобилем у него не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснодарском крае сотрудница полиции сбила 13-летнего мальчика, переезжавшего дорогу на электросамокате. Ребенка госпитализировали. Наезд на подростка был совершен на нерегулируемом пешеходном переходе. Мать мальчика Кристина рассказала «Известиям» про его состояние после ДТП. Ребенок жалуется на боль в грудной клетке, в первое время после аварии ему было трудно дышать. Также Кристина сообщила о том, что у сына была потеря памяти.

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