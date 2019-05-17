Гороскоп на 17 мая: Львы, вы благословлены!

Еженедельное напоминание, для вас, Тельцы, простите, забудьте и отпустите. В вашем великолепном сердце нет места для плохого. Водолеи, будьте уже взаимными. Хоть это и искусство, но вы попробуйте. А Раков ждет проверка. Не все вкладываются в дружбу так, как это делаете вы. Будьте внимательны к тому, кого впускаете в свое пространство.

Овен — гороскоп на сегодня, 17 мая

Овны, вы имеете право на то, чтобы требовать от партнера ясности. Не поощряйте «холодное» поведение по отношению к себе. Помните, что тот, кто вас действительно любит, не оставит вас в покое. А вообще в списке ваших приоритетов сегодня должен быть отдых. И не отступайте от своих планов.

Космический совет: прекратите поощрять «холодное» поведение по отношению к себе.

Телец — гороскоп на сегодня, 17 мая

Полнолуние — это время завершения. Настало время увидеть, как все, над чем вы работали, дает свои результаты. Не удивляйтесь, если вдруг придется встретиться с людьми из прошлого, которые сделали вам больно. Простите, забудьте и отпустите, Тельцы. В вашем великолепном сердце нет места для плохого.

Космический совет: простите, забудьте и отпустите.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 17 мая

Обратите внимание на качество и содержание своей мечты. Обратите внимание на скрытые сообщения, которые открываются вам вашей духовной командой и предками. Они хотят осветить ваш путь. Не можете доверять своей интуиции? Обратитесь к переводчику снов. Более того, отправляйтесь в ближайший книжный магазин с целью «исследования» и позвольте себе разобраться в накопившихся вопросах!

Космический совет: обратите внимание на сигналы Вселенной.

Рак — гороскоп на сегодня, 17 мая

Вас ждет проверка, Раки. Не все вкладываются в дружбу так, как это делаете вы. Будьте внимательны к тому, кого впускаете в свое пространство. Скорее всего, вы «инвестируете» туда, откуда получаете минимальную отдачу. Не делайте людей вашим личным проектом.

Что еще более важно, не поощряйте модели взаимозависимости в местах, где взаимозависимость является обязательным условием. Это ключ к восстановлению баланса и гармонии в вашем мире.

Космический совет: будьте внимательны к тому, кого впускаете в свое пространство.

Лев — гороскоп на сегодня, 17 мая

Львы, все, что у вас есть — это уже благословение! На вашем месте стоит устраивать праздник каждый день. Наслаждайтесь своей жизнью. С партнером у вас тоже все хорошо. Скоро вы обнаружите, что, несмотря на ваши различия, вы сближаетесь.

Космический совет: устройте праздник.

Дева — гороскоп на сегодня, 17 мая

Отложите ваше желание экспериментировать. Для того, чтобы выиграть сегодня, вы должны придерживаться правил. Например, дать клиенту именно то, о чем он просил, вместо того, чтобы расширять его границы. Однако то, что может представлять собой проблему — это брак и приверженность.

Некоторым из вас может показаться, что вы делаете все возможное, чтобы перевести эти отношения на новый уровень. Не позволяйте нетерпению взять верх над вами. Вы обнаружите, что плод слаще, когда ему дают дозреть.

Космический совет: попробуйте придерживаться правил.

Весы — гороскоп сегодня, 17 мая

Начните устранять то, что снижает вашу эффективность в пользу диеты, которая «поднимает» ваш разум, тело и душу. Подумайте о духовном, Весы. Подумайте о цельных зернах, зелени, ягодах. Представьте ваш священный сосуд, который поддерживает вас в этом процессе вознесения.

Космический совет: пришло то самое время, когда сесть на диету просто необходимо.

Скорпион — гороскоп сегодня, 17 мая

Если бы тот, в кого вы влюблены, хотел стать частью вашей жизни, он бы уже сделал это. Молчание — это вполне ясный знак. У вас есть два варианта: плакать над пролитым молоком или сосредоточиться на благословениях, которые постоянно льются в вашу жизнь. Спросите постороннего, и он скажет вам, что вы построили рай.

Космический совет: сосредоточьтесь на благословениях от Вселенной.

Стрелец — гороскоп сегодня, 17 мая

Если вы думаете о браке и обязательствах, предложение может прийти от кого-то из вашего круга. Если вы видите потенциал в этих отношениях, попробуйте. Если вы хотите, чтобы вещи были платоническими, лучше всего выразить свои чувства другим. Убедитесь, что страх не является причиной, по которой вы сдерживаете себя. Некоторые из вас могут увидеть себя в другом свете. Опять же, не бойтесь, чтобы ваши истинные чувства были известны.

Космический совет: не бойтесь своих чувств.

Козерог — гороскоп сегодня, 17 мая

Новые начинания и свежий взгляд. Считайте, что сегодня не пятница, а понедельник, потому что вам стоит поторопиться. И еще: решение, которое вы так усердно ищете, у вас же под рукой. Вселенная поможет вам наконец-то его заметить и принять. Так что готовьтесь к изменениям.

Космический совет: будьте готовы изменить свою жизнь.

Водолей — гороскоп сегодня, 17 мая

Водолеи, будьте уже взаимными. Хоть это и искусство, но вы попробуйте. Пусть эта полная луна осветит ваши межличностные отношения. Ангелы и Вселенная на вашей стороне. Самоанализ поможет вам понять, кто стоит вашего времени и усилий и играет роль хорошего друга.

Космический совет: пересмотрите ваши отношения с партнером.

Рыбы — гороскоп сегодня, 17 мая

У страха нет шансов, когда вы становитесь самой мощной версией себя. Если в вас вдруг пропала искра, возьмите творческий отпуск. Это изменит ситуацию. Подслушано на космической конференции: немного игр и даже изображение ссоры с партнером сейчас не помешает.

Космический совет: у ваших страхов нет шансов помешать вам.

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