«Одноклассники» поддержат участников театрального фестиваля «Другой Эфир»

Молодые театральные режиссеры получат шанс показать свои спектакли миллионам пользователей соцсети.

Фестиваль «Другой эфир» пройдет под эгидой арт-центра «Эфир» при поддержке «Одноклассников» с апреля по сентябрь этого года. Его участники смогут поделиться своим творчеством с широкой аудиторией при помощи видеозаписей спектаклей в соцсети. Молодые театральные режиссеры получат обратную связь от профессионального жюри, а также наберутся опыта в продвижении своих выступлений на онлайн-площадках.

Кроме того, участники проекта будут номинированы на специальную премию «Одноклассников». Ее лауреата выберут пользователи соцсети при помощи интерактивных кнопок для голосования в видеоплейере ОК.

Итоги «Другого эфира» подведут в сентябре, и спектакли всех финалистов проекта можно будет увидеть в официальной группе арт-центра в Одноклассниках. Победители получат шанс показать свои спектакли на театральных площадках столицы.

«Одноклассники» уже неоднократно оказывали поддержку разнообразным культурным проектам. На счету ОК — первая в России виртуальная выставка импрессионистов из коллекции ГМИИ им. Пушкина, трансляция спектакля «Летучая мышь» Иоганна Штрауса из театра «Геликон-опера» и премьера триллер-оперы Дж. Верди «Бал-маскарад» Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, суммарно набравшие более семи миллионов просмотров на просторах соцсети.

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