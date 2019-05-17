«Одноклассники» поддержат участников театрального фестиваля «Другой Эфир»

, 14:22 37

Молодые театральные режиссеры получат шанс показать свои спектакли миллионам пользователей соцсети.

Фото: ОК

Молодые театральные режиссеры получат шанс показать свои спектакли миллионам пользователей соцсети.

Фестиваль «Другой эфир» пройдет под эгидой арт-центра «Эфир» при поддержке «Одноклассников» с апреля по сентябрь этого года. Его участники смогут поделиться своим творчеством с широкой аудиторией при помощи видеозаписей спектаклей в соцсети. Молодые театральные режиссеры получат обратную связь от профессионального жюри, а также наберутся опыта в продвижении своих выступлений на онлайн-площадках.

Кроме того, участники проекта будут номинированы на специальную премию «Одноклассников». Ее лауреата выберут пользователи соцсети при помощи интерактивных кнопок для голосования в видеоплейере ОК.

Итоги «Другого эфира» подведут в сентябре, и спектакли всех финалистов проекта можно будет увидеть в официальной группе арт-центра в Одноклассниках. Победители получат шанс показать свои спектакли на театральных площадках столицы.

«Одноклассники» уже неоднократно оказывали поддержку разнообразным культурным проектам. На счету ОК — первая в России виртуальная выставка импрессионистов из коллекции ГМИИ им. Пушкина, трансляция спектакля «Летучая мышь» Иоганна Штрауса из театра «Геликон-опера» и премьера триллер-оперы Дж. Верди «Бал-маскарад» Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, суммарно набравшие более семи миллионов просмотров на просторах соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему, по мнению Павла Дурова, пользователи WhatsApp никогда не будут защищены.

Читайте также

+19° Днём +17°
Ночью +7°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Гороскоп на 17 мая: Львы, вы благословлены!

Последние новости

15:47
«Шутите?»: Роберт Паттинсон может сыграть нового Бэтмена
15:33
Кто выиграет «Евровидение-2019» — ТОП-5 фаворитов
15:22
Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку
15:21
Владимир Путин рассказал о перспективах лазерного оружия в XXI веке
15:17
«В ожидании прекрасного»: Варнава в странной позе насмешила фанатов
15:09
Глава МИД Германии заявил о договоренности с Россией о членстве в ПАСЕ
14:57
Москвич обнаружил в своей квартире тело полуголой незнакомой женщины
14:41
«Я думала, это Асмус» — поклонники Юлии Ковальчук в недоумении от ее нового селфи
14:31
«Команда отморозков»: Барецкий хочет возродить «Ленинград» и стать его вокалистом
14:22
«Одноклассники» поддержат участников театрального фестиваля «Другой Эфир»
14:12
Жестокое обращение? Мужчина вымыл собаку на автомойке самообслуживания
14:11
Кто и за что зверски убил сотрудника ГАИ из Могилева: хроника событий
13:42
Звезда сериала «Султан моего сердца» возмутилась поведением турецких мужчин
13:27
Установлены организаторы и исполнители убийства главы ДНР Захарченко
13:24
«А где же Ира?» — Пегова решила немного побездельничать
13:08
Порошенко и еще 180 чиновникам могут запретить выезд из Украины
12:57
Путин по телефону поздравил президента Казахстана с днем рождения
12:45
«А жена не против?» Жидков с Тархановой отдохнули в бане без супругов
12:35
Окончание строительства «Северного потока -2» может быть отложено
12:24
Аллегрова опубликовала редкие фото с дочерью в ее день рождения

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама