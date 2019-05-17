«Бог наградил Стаса всем!»: Бондаренко раззадорил фанаток снимком с пляжа

Станислав Бондаренко в очередной раз восхитил своих поклонниц красотой. Поводом для восторгов стало новое фото актера.
«А где же Ира?» — Пегова решила немного побездельничать
Снимок Бондаренко опубликовал на своей странице в Instagram. На черно-белой фотографии артист позирует на фоне моря в Крыму. Станислав одет в темные шорты. Кадр прекрасно демонстрирует идеальную физическую форму звезды — на это и обратили внимание подписчицы.
«Когда мне встретится такой, как ты?»
«Не сыпали бы вы соль на раны!»
«Аполлон! Бог наградил Стаса всем!», — восхитились дамы красотой Бондаренко.
Часть пользователей вдохновилась не только красотой актера, но и живописным пейзажем позади него. Некоторые подписчики даже принялись цитировать стихотворение Лермонтова «Парус», заметив небольшое судно у линии горизонта.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Станислав Бондаренко растрогал поклонников нежным посланием жене.