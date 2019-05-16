«Скучаю»: Станислав Бондаренко растрогал фанатов милым посланием жене

Актер Станислав Бондаренко счастлив в браке с арт-директором Аурикой Алехиной. Многие публикации в своих социальных сетях мужчина посвящает именно возлюбленной. Новый пост в Instagram артист тоже посвятил жене — публикация тронула подписчиков до глубины души.

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Бондаренко поделился с поклонниками снимком, сделанным во время отпуска. На снимке Аурика в синем купальнике обнимает Станислава за шею.

«Вспоминая об отпуске. Скучаю по своей крошке», — написал Бондаренко, который сейчас находится на гастролях.

Пользователи восхитились глубиной чувства, которое испытывает актер к своей жене.

«Очень солнечное и трогательное фото! Счастья вам и большой любви!»

«Очень радуюсь, когда мужчина хранит верность в браке и любит свою жену.»

«Глядя на вас счастливых, сама заражаюсь и заряжаюсь счастьем и радостью», — прокомментировали публикацию восторженные поклонники Бондаренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Станислав Бондаренко показал поклонникам свою полуторамесячную дочь Микаэлу.