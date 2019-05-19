Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 мая

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Астролог Сергей Седашёв специально для 5-tv.ru составил прогноз для всех знаков Зодиака на грядущую неделю.

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Фото, видео: Пятый канал

Неделя с 20 по 26 мая представителям всех знаков зодиака обещает позитивный и гармоничный энергетический фон. Особенно этот период будет благоприятен для личных отношений — семейных, дружеских или романтичных. Астролог Сергей Седашёв специально для 5-tv.ru составил прогноз для всех знаков на грядущую неделю.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам неделя принесет немало конфликтов. Представители знака почувствуют неспособность уравновесить стратегические планы и сиюминутные порывы. Эмоциональные колебания могут привести к тому, что Овны незаметно для самих себя станут задевать окружающих. Однако, говорят звезды, ситуацию смягчит то, что вы делаете это не специально.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов ждет позитивная неделя. Вы настроитесь на красоту, гармонию в отношениях, отдых и удовольствия. Покровительствующая вам Венера на грядущей неделе войдет в знак Тельца. Воспользуйтесь ситуацией также для решения своих финансовых вопросов.

Близнецы — гороскоп на неделю

В созвездие Близнецов на следующей неделе войдут Солнце и Меркурий — покровитель знака. Это означает, что его представители будут испытывать особую подвижность мысли, остроумие, способность решать сразу несколько вопросов и даже как будто бы находиться одновременно в нескольких местах. Однако постарайтесь не переоценивать свои возможности и не брать на себя невыполнимые обязательства.

Рак — гороскоп на неделю

Раки ощутят прилив энергии. Красота и гармония будут сопровождать вас в течение всей недели и проявятся во многих ситуациях. Этот период хорош для выстраивания личных отношений и романтического времяпрепровождения. Звезды не исключают, что Раков ждет романтическая встреча или положительный всплеск в существующих отношениях.

Лев — гороскоп на неделю

А вот Львам лучше сосредоточиться на деловом общении. Неудовлетворенность жизнью за пределами офиса и временная неспособность найти компромисс многократно увеличат риск конфликта при неформальном общении.

Дева — гороскоп на неделю

Девам неделя принесет организованность, хороший запас энергии и новые идеи. У вас получится реализовать многое из того, что вы собирались сделать. Если вы не будете давать окружающим отвлекать вас абстрактными рассуждениями и сосредоточитесь на своих планах и задачах, то будете максимально удовлетворены результатами недели.

Весы — гороскоп на неделю

Весам на следующей неделе не всегда будет удаваться сохранить чувство равновесия в личных отношениях — возможны обиды или недопонимание. Велик риск стать жертвой манипулирования. Постарайтесь сохранить баланс интересов и не поддавайтесь на манипуляции.

Скорпион — гороскоп на неделю

Неудовлетворенность в личных отношениях почувствуют и Скорпионы. Неожиданно высокая чувственность, а также трудности с нахождением компромисса могут привести к сложностям в отношениях. Также звезды советуют избегать ненужных трат денежных средств.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам предстоит довольно спокойная неделя. Вам будет полезно изучить что-то новое для расширения кругозора — так вы лучше воспользуетесь энергией предстоящей недели, которая подтолкнет вас думать о больших делах и глобальных процессах.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги испытают перепады настроения. В течение всей недели вы будете чувствовать то мягкость и нежность, то нестерпимое желание поругаться и обидеться. Звезды советуют уделить время отношениям со второй половиной и обсудить с ней все нюансы вашего романа.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям на следующей неделе предстоит пережить разлад между сознанием и чувствами, головой и сердцем. Звезды советуют послушать сердце и уделить больше внимания своим близким.

Рыбы — гороскоп на неделю

Благотворной неделя будет и для Рыб. Представители знака в этот период будут мягкими и нежными, а их вниманием завладеют глубокие чувства и переживания. Звезды говорят, что это время можно использовать для того, чтобы помечтать о сокровенном. Успехом увенчаются и попытки объяснить свои чувства окружающим — они обязательно вас поймут.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие знаки зодиака будут любить друг друга всю жизнь.

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Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 мая

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