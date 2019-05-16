Букмекеры предрекли Лазареву поражение на «Евровидении»

Букмекеры предсказали провал Сергея Лазарева на «Евровидении» в Тель-Авиве. Участнику из России эксперты отвели строчку за пределами первой тройки.

Как сообщает телеканал «360», Лазарева, по итогам голосования, букмекеры ожидают увидеть только на четвертом месте. Условную «бронзу» конкурса получит француз-андрогин Билал Хассани.

Второе место займет шведский певец Джон Лундвик с песней Too Late for Love. А заветная статуэтка, считают специалисты, уедет в Нидерланды — представляющий страну Дункан Лоуренс ни разу не опускался в предварительном рейтинге даже на вторую строчку.

Однако в России придерживаются другого мнения. Например, продюсер Яна Рудковская уверена, что серьезных конкурентов у Сергея Лазарева на «Евровидении-2019» нет.