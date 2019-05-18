Минобороны опубликовало эпичное видео ко Дню Балтийского флота

Минобороны РФ эпичным видео поздравило всех россиян с Днем Балтийского флота. Ролик был опубликован в видеохостинге YouTube.

18 мая принято считать днем рождения Балтийского флота, так как именно в этот день в 1703 году флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую победу. Сражение происходило в устье Невы.

В 1996 году приказом Главнокомандующего Военно-Морского флота РФ 18 мая официально было объявлено Днем Балтийского флота ВМФ России.

На счету моряков Балтийского флота множество побед. Они принимали участие в Северной войне со Швецией в 1700–1721 годах. Защищали балтийское побережье и не позволили шведам захватить мыс Гангаут, крепость Свеаборг и Петербург в Крымской войне (1853-1586).

Флот принимал участие в героической обороне Ленинграда, а затем поддерживал с моря войска Красной Армии в Прибалтике, Восточной Пруссии и Померании.

Кроме блестящего боевого прошлого, Балтийский флот может похвастаться 432 географическими открытиями.

Штаб Балтийского флота находится в Калининграде, базы — в Балтийске и Кронштадте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дежурстве корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», а также самолетов морской авиации в Балтийском море.