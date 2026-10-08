Любовь к шелесту купюр: россияне стали хранить больше денег наличными

Россияне стали хранить больше денег наличными

В сентябре доля россиян, предпочитающих хранить свои сбережения наличными, выросла на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составила 38%. Эти данные сообщает опрос «инФОМ», проведенный по заказу Банка России.

Повышенный интерес граждан к хранению денег наличными можно связать с желанием не зависеть от таких внешних факторов, как стабильность интернет-связи и вытекающая из этого фактора устойчивая работа банковских приложений, рассказала заместитель гендиректора «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

Однако отрицательное влияние на накопления в наличных оказывает инфляция, предупредила эксперт. Если гражданин рассчитывает хранить деньги таким образом недолгое время — этот способ может стать для него актуальным. Но при поиске альтернатив на долгий срок стоит обратить внимание на возможности, которые предлагают вкладчикам банки.

Как руководитель управления противодействия мошенничеству АО «Свой Банк» Сергей Игошин, не стоит забывать о том, что для хранящихся дома денег не существует защиты от кражи или пожара. Вариант решения проблемы — накопительные счета и депозиты с системами страхования вкладов.

Также, как пояснил Игошин, банковские проверки и антифрод-инструменты выступают в роли дополнительной защиты от мошенников, которой лишены наличные деньги.

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