Ирина Шейк опубликовала в Instagram эпизод фотосессии для бренда нижнего белья и по обыкновению собрала сотни тысяч лайков.
Пользователи отметили естественную красоту супермодели и сильный взгляд.
«По взгляду 👀 видно, что перемещает мебель в квартире))», — отметил один из подписчиков.
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Многие комментарии были посвящены слухам о разрыве Ирины и голливудским актером Бредли Купером.
«У Вас идеальное лицо. Никаких операций, ботокса и косметики. Только чистая красота. Лошадиноголовой Гаге и не снилось»;
«Ириночка, мы тебя очень любим!!! Держись, мы с тобой!»;
«Спасибо ему за ребеночка 🙏 и… пусть не мешает парить на крыльях счастья! 💞 его болото вам не нужно».
Ранее американский таблоид сообщил о сенсационном расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера после четырех лет отношений. В статье отмечалось, что Леди Гага тут ни при чем.