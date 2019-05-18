Ирина Шейк опубликовала в Instagram эпизод фотосессии для бренда нижнего белья и по обыкновению собрала сотни тысяч лайков.

Пользователи отметили естественную красоту супермодели и сильный взгляд.

«По взгляду 👀 видно, что перемещает мебель в квартире))», — отметил один из подписчиков.

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Многие комментарии были посвящены слухам о разрыве Ирины и голливудским актером Бредли Купером.

«У Вас идеальное лицо. Никаких операций, ботокса и косметики. Только чистая красота. Лошадиноголовой Гаге и не снилось»;

«Ириночка, мы тебя очень любим!!! Держись, мы с тобой!»;

«Спасибо ему за ребеночка 🙏 и… пусть не мешает парить на крыльях счастья! 💞 его болото вам не нужно».

Ранее американский таблоид сообщил о сенсационном расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера после четырех лет отношений. В статье отмечалось, что Леди Гага тут ни при чем.