Гороскоп на 18 мая: Весы, не драматизируйте!

Абракадабра, дорогие Тельцы! Знаете ли вы, что арамейская фраза буквально переводится как «я создаю, как я говорю»? Сегодня Вселенная призывает вас подключить все имеющиеся у вас силы, чтобы взять бразды бразды правления своей жизнью в свои руки и заставить мир прислушиваться к вашим желаниям. Весы, не надо драм. Вселенная не забыла о вас. Фактически, единственная причина, по которой она так долго никак не реагировала на ваши потребности, это то, что она хотела готовила для вас еще несколько сюрпризов. Овны, вопрос с появлением любовных флюидов в вашей жизни остается открытым. Когда вы позволите себе увидеть других такими, какие они есть на самом деле, вы обнаружите, что все не так уж и плохо.

Овен — гороскоп на сегодня, 18 мая

Спасибо за то, что дал мне испытать любовь, которая, как хорошее вино, со временем становится лучше! Отправьте эту молитву благодарности в космос, Овны. То, что у вас есть, настоящее сокровище. Одиночные бараны, снимите шоры с глаз. Не каждый роман начинается с любви с первого взгляда. Когда вы позволите себе увидеть других такими, какие они есть на самом деле, вы обнаружите, что все не так уж и плохо.

Космический совет: благодарите космос за то, что у вас есть.

Телец — гороскоп на сегодня, 18 мая

Абракадабра, дорогие Тельцы! Знаете ли вы, что арамейская фраза буквально переводится как «я создаю, как я говорю»? Сегодня Вселенная призывает вас подключить все имеющиеся у вас силы, чтобы взять бразды бразды правления своей жизнью в свои руки и заставить мир прислушиваться к вашим желаниям. У вас есть возможность изменить сценарий, просто поверьте в свои силы и правильно формулируйте свои желания. Потоки вокруг вас требуют, чтобы вы покончили с ограничениями и позволили божественности влиться внутрь.

Космический совет: у вас есть возможность изменить сценарий с целенаправленным намерением.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 18 мая

Держите карман шире, Близнецы. Сегодня эта поговорка станет буквальным призывом к действию. Вселенная решила опрокинуть на вас рог изобилия. Когда в последний раз вы ходили по магазинам или наслаждались изысканной едой на любой вкус? Подсказка на будущее: не полагайтесь на своих помощников, иногда лучше самому назначить важную встречу.

Космический совет: будьте готовы побаловать себя сегодня.

Рак — гороскоп на сегодня, 18 мая

Раки, будьте открытыми для предложений и общения. Наконец-то звезды обещают вам выброс адреналина, которого вы так жаждали! После медленной недели все наконец набирает обороты. На вашем пути множество интересных проектов и коллабораций. Не забывайте следить за временем. Если бережно относиться к нему, то ваша продуктивность возрастет. Грамотно расходуйте энергию — это гарантирует, что вы создадите запас энергии, которой сможет позавидовать даже батарейка Duracell.

Космический совет: не забывайте следить за временем.

Лев — гороскоп на сегодня, 18 мая

Полнолуние — подходящее время, чтобы выпустить темные эмоции, которые преследуют вас в течение последнего времени. Львы., займитесь самоанализом. Что так терзает вас? После того как разберетесь в себе, сможете снова накапливать положительную энергию. Звезды рекомендуют быть добрым и нежным с самим собой. Вы находитесь в центре масштабной трансформации.

Космический совет: чтобы снова наблюдать мир в ярких красках — освободитесь от негативных эмоций.

Дева — гороскоп на сегодня, 18 мая

Девы, вперед, на шопинг! Покупки будут приятными и не затратными. Тем кто ждет предложение руки и сердца придется запастись терпением. Звезды советуют расслабиться и попробовать просто получать удовольствие от идеального романа. Почему бы вам не вести себя как шестнадцатилетние подростки, переживающие свою первую влюбленность. Не давите на своего партнера.

Космический совет: позвольте себе растянуть идею идеального романа.

Весы — гороскоп сегодня, 18 мая

Весы, не надо драм. Вселенная не забыла о вас. Фактически, единственная причина, по которой она так долго никак не реагировала на ваши потребности, это то, что она хотела готовила для вас еще несколько сюрпризов. Если вы ожидаете какое-то вознаграждение за оказанную услугу, оно окажется даже больше, чем вы себе представляли. Однако помните, что одни только деньги не определяют качество нашего существования. Откройте себя. Позвольте благословениям омывать вас из множества источников.

Космический совет: вы ожидаете какое-то вознаграждение за оказанную услугу, оно окажется даже больше, чем вы себе представляли.

Скорпион — гороскоп сегодня, 18 мая

Скорпионы, чувствуете себя разбитыми? Обратите внимание на знаки, которые посылает вам ваше тело. Что если в этом гормональном дисбалансе есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд? А как насчет вашего энергетического запаса? Если вы чувствуете, что после сна вам становится лучше, то может быть стоит выяснить нет ли у вас синдрома хронической усталости. Если усталость, которую вы испытываете, носит психологический характер, поставьте отдых и процедуры для ублажения тела на первое место в вашем списке приоритетов.

Космический совет: обратите внимание на знаки, которые дает вам ваше тело.

Стрелец — гороскоп сегодня, 18 мая

Стрельцы, готовьтесь к переменам. В вашу жизнь стремятся любовь и романтика. Если вы и ваш партнер уже давно находитесь в отношениях, вас ждет следующий этап на пути объединения сердец. На рынке прочной любви, вы можете быть приятно удивлены единственным в своем роде предложением.

Космический совет: Вселенная посылает дополнительный блеск в отдел любви и романтики.

Козерог — гороскоп сегодня, 18 мая

Когда фундамент сделан на скорую руку, здание обязательно рухнет. Козероги, смиритесь с тем, что хаос и суета постоянно врываются в вашу жизнь. Это не повод, чтобы впадать в уныние. Умейте воспринимать происходящее с известной долей отрешенности. Когда стоишь на горе, прекрасно видно, что происходит внизу. Реальный вопрос: когда вы научитесь этому простому действию, как будет выглядеть новая глава в вашей жизни?

Космический совет: определенная степень отрешенности поможет справиться с хаосом, что перманентно врывается в вашу жизнь.

Водолей — гороскоп сегодня, 18 мая

Как и приливы, наши эмоции также зависят от полноты луны. Чем конкретно это откровение «грозит» вам, Водолеи? Пусть этот день будет посвящен освобождению от всего, что угнетает вас. Осознание — ключ к заживлению старых ран. Помните, чем больше вы отпускаете, тем больше места для хорошего чи. Подумайте, хотите ли вы, чтобы глава, которую вы сейчас собираетесь написать, действительно появилась в книге вашей жизни?

Космический совет: осознание является ключом к заживлению старых ран.

Рыбы — гороскоп сегодня, 18 мая

Вселенная всегда говорит с нами при помощи знаков и символов. Вопрос ребром: Рыбы, когда вы научитесь не только видеть эти знаки, но и делать соответствующие выводы и шаги? Тем, кто по-настоящему готов к просветлению, мир оккультизма, тайн и гаданий обещает открыть заветную дверь. Существует множество эзотерических инструментов, которые могут укрепить связь между нашим и тонким миром, от таро до рун. Выберите те, с которыми вы резонируете, и позвольте себе глубже погрузиться в невидимый мир.

Космический совет: позвольте себе окунуться в невидимый мир.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь.