Ирина Шейк и Бредли Купер все? Американсий таблоид сообщил о сенсации

Американский таблоид со ссылкой на надежный источник сообщил о сенсационном разрыве супермодели Ирины Шейк и кинозвезды Бредли Купера.

Отмечается, что поводом для расставания звезд стала вовсе не Леди Гага, сыгравшая в оскароносном фильме Купера «Звезда родилась». После церемонии «Оскар-2019», где актер и режиссер открыто флиртовал с певицей на сцене, поклонники заговорили о разладе в звездной паре.

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По данным инсайдера, расставание Шейк и Купера произошло уже после вручения статуэтки. Поводом для этого якобы послужили разные взгляды на освещение их семейной жизни в прессе. Бредли категорически не желает попадать на страницы бульварных газет, а Ирина выступает за взаимодействие со СМИ.

Пока подробностей разрыва Шейк и Купера крайне мало, однако на минувшем главном событии в мире моды Met Gala российская супермодель появилась без своего спутника, хотя Бредли точно получал приглашение от организаторов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от irinashayk (@irinashayk) 6 Май 2019 в 10:09 PDT

Ирина Шейк и Бредли Купер встречаются четыре года и воспитывают двухлетнюю дочь Лею. Официально брак звезды не оформляли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у ног Ирины Шейк оказался легендарный французский модельер Жан-Поль Готье.