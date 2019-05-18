Скромница или развратница? Как распознать тип женщины по знаку Зодиака

Роковых обольстительниц и скромных по натуре дев можно «раскусить» по знаку Зодиака. Так считают астрологи, пишет издание «Южный Федеральный».

Характер и склонность к ролевым играм или наоборот наивность и простодушность заложена в людях с рождения. Все зависит от того под каким знаком Зодиака родился человек, считают специалисты по астрологии.

Издание «Южный Федеральный» приводит несколько характеристик женщин под определенными знаками Зодиака.

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Женщины, рожденные под знаком Рыбы, по их версии, лишь на первый взгляд выглядят неприступными красотками. На деле же они коварные обольстительницы, которые любят ролевые игры и порой заставляют мужчин «терять голову».

Женщины-Львы зачастую неприступны. Они долго и тщательно выбирают себе партнеров, останавливаясь лишь на самом достойном. Эти дамы настоящие трудоголики, которые могут по-настоящему раскрепоститься лишь для любимого человека.

Женщины-Скорпионы лишь притворяются невинным ангелом. Они любят играть, менять маски, всегда оставаясь в центре внимания. У них огромное количество поклонников. Скорпионы любят экспериментировать в интимной жизни, наплевав на стереотипы. Время, проведенное с такой женщиной, мужчины помнят всю жизнь.

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