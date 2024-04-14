Не скрывай чувства: как невербальное общение во время интима влияет на партнеров

ASB: жесты и мимика во время секса важны для удовлетворения партнеров
Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory
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Какую роль в постели играют жесты и мимика?
Ученые из Университета штата Миссури назвали пользу невербального контакта между партнерами во время секса. Результаты исследования были опубликованы журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).
Так, в ходе исследования были опрошены 78 человек в возрасте от 18 до 69 лет. Большинство из них указали, что им важно коммуницировать с партнером во время интимной близости.
Объяснили они это тем, что движения, жесты, выражения лица и другие реакции усиливают чувственные впечатления. Кроме того, участники отметили, что невербальная коммуникация во время секса им предпочтительнее, так как это не прерывает близости.
Также ученые выяснили, что чаще всего к невербальному общению прибегают люди старше 30 лет. Это означает, что сексуальное общение развивается с возрастом и опытом, возможно, из-за повышения уверенности в себе и лучшего понимания личных сексуальных потребностей и желаний.
«Вывод: мы чаще общаемся во время секса с партнерами, которым доверяем и с которыми чувствуем себя комфортно», — отметила автор исследования Алисия Уокер.
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