Не скрывай чувства: как невербальное общение во время интима влияет на партнеров

Какую роль в постели играют жесты и мимика?

Ученые из Университета штата Миссури назвали пользу невербального контакта между партнерами во время секса. Результаты исследования были опубликованы журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

Так, в ходе исследования были опрошены 78 человек в возрасте от 18 до 69 лет. Большинство из них указали, что им важно коммуницировать с партнером во время интимной близости.

Объяснили они это тем, что движения, жесты, выражения лица и другие реакции усиливают чувственные впечатления. Кроме того, участники отметили, что невербальная коммуникация во время секса им предпочтительнее, так как это не прерывает близости.

Также ученые выяснили, что чаще всего к невербальному общению прибегают люди старше 30 лет. Это означает, что сексуальное общение развивается с возрастом и опытом, возможно, из-за повышения уверенности в себе и лучшего понимания личных сексуальных потребностей и желаний.

«Вывод: мы чаще общаемся во время секса с партнерами, которым доверяем и с которыми чувствуем себя комфортно», — отметила автор исследования Алисия Уокер.

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