Финал «Евровидения-2019» начался в Тель-Авиве

, 22:01 Видео 41

Участник из России — Сергей Лазарев — выступит под пятым номером.

Фото: REUTERS/ Corinna Kern

В Тель-Авиве в субботу, 18 мая, начался финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». За звание лучшего исполнителя Европы борются участники из 26 стран.

Традиционно 20 конкурсантов были отобраны по результатам голосования в двух полуфиналах. В их числе оказался российский певец Сергей Лазарев с композицией Scream. Еще шесть номеров зрители увидят сегодня впервые — от артистов из стран-основателей конкурса (Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании) и принимающей стороны (Израиля).

«Посмотрим»: Кончита Вурст оценила конкурсную песню Лазарева для «Евровидения»

У российского участника Сергея Лазарева неплохие шансы на победу. Несмотря на то, что букмекеры ожидают увидеть его композицию Scream только на четвертой строчке турнирной таблицы, зрители от песни в восторге. Трек буквально взорвал чарты 11 стран Европы сразу после того, как Лазарев исполнил ее во втором полуфинале. В финале певец выступает под номером пять.

Читайте также

+19° Днём +17°
Ночью +7°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

22:01
Финал «Евровидения-2019» начался в Тель-Авиве
21:56
Средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям к югу от Дамаска
21:48
«Посмотрим»: Кончита Вурст оценила конкурсную песню Лазарева для «Евровидения»
21:25
В сумках и в коробках: Видео с миллиардами, изъятыми у полковников ФСБ
21:10
Люди, пострадавшие в ДТП с автобусом в Петербурге, получили резаные раны
20:51
Видео: торговый центр полыхает в пригороде Баку, есть пострадавшие
20:44
Десять человек пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге — кадры с места
20:34
Белоруссию отстранили от голосования в «Евровидении-2019»
20:26
Бондаренко и Пчела выяснили, кому достанется железный трон в «Игре престолов»
20:12
Надавили? Эксперт назвал возможные мотивы заявления Зеленского о Крыме
19:57
Нумерология любви: Как по дате рождения определить совместимость с партнером
19:46
Дыра в асфальте: Туристический автобус провалился в промоину в Петербурге
19:38
Видео: названы сроки появления опытного образца управляемой ракеты «Монолит»
19:17
«Прям Бузова»: Звезда «Реальных пацанов» посвятила Лазареву шуточную песню
19:03
Очевидцы сообщают о пожаре в ТРЦ «Питер-Лэнд» в Петербурге
18:55
British Airways прекратила полеты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
18:43
«Триумфально упал в фонтан»: Стас Пьеха трогательно рассказал о встрече с сыном
18:24
Видео: Агрессивный мужчина напал на Арнольда Шварцнеггера в ЮАР
18:10
«Мы не учимся на ошибках»: Познер рассказал о пессимистичном взгляде на будущее
17:54
«В гостях у Зеленского?»: Брежнева в образе «училки» заинтриговала фанатов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама