Финал «Евровидения-2019» начался в Тель-Авиве

В Тель-Авиве в субботу, 18 мая, начался финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». За звание лучшего исполнителя Европы борются участники из 26 стран.

Традиционно 20 конкурсантов были отобраны по результатам голосования в двух полуфиналах. В их числе оказался российский певец Сергей Лазарев с композицией Scream. Еще шесть номеров зрители увидят сегодня впервые — от артистов из стран-основателей конкурса (Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании) и принимающей стороны (Израиля).

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У российского участника Сергея Лазарева неплохие шансы на победу. Несмотря на то, что букмекеры ожидают увидеть его композицию Scream только на четвертой строчке турнирной таблицы, зрители от песни в восторге. Трек буквально взорвал чарты 11 стран Европы сразу после того, как Лазарев исполнил ее во втором полуфинале. В финале певец выступает под номером пять.