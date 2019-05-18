«Посмотрим»: Кончита Вурст оценила конкурсную песню Лазарева для «Евровидения»

, 21:48 Видео 62

Экстравагантный победитель международного песенного конкурса в 2014 году признался, что ему по душе драматичность композиции.

Фото: Instagram @conchitawurst

Австрийский певец Том Нойвирт, известный публике под псевдонимом Кончита Вурст, дал оценку конкурсной песне Сергея Лазарева на «Евровидении». По мнению победителя музыкального состязания в 2014 году, композиция вполне может претендовать на лидерство в субботу, 18 мая.

«Мне нравится эта песня. Очень драматичная, а я люблю драму! Посмотрим, Россия ведь одна из фаворитов, так? Всего хорошего!» — цитирует RT австрийского музыканта.

«Заскороговорим все»: Варнава рассмешила фанатов, зачитав рэп на песню Лободы

Свою песню российский конкурсант представил публике во втором полуфинале «Евровидения». Эффектный номер с использованием голограмм и нестандартных световых решений восхитил европейского зрителя. Как результат, Россия прошла в финал «Евровидения-2019», который состоится в субботу, 18 мая.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, песня Scream Сергея Лазарева взорвала чарты iTunes в 11 странах.

Читайте также

+19° Днём +17°
Ночью +7°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

22:01
Финал «Евровидения-2019» начался в Тель-Авиве
21:56
Средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям к югу от Дамаска
21:48
«Посмотрим»: Кончита Вурст оценила конкурсную песню Лазарева для «Евровидения»
21:25
В сумках и в коробках: Видео с миллиардами, изъятыми у полковников ФСБ
21:10
Люди, пострадавшие в ДТП с автобусом в Петербурге, получили резаные раны
20:51
Видео: торговый центр полыхает в пригороде Баку, есть пострадавшие
20:44
Десять человек пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге — кадры с места
20:34
Белоруссию отстранили от голосования в «Евровидении-2019»
20:26
Бондаренко и Пчела выяснили, кому достанется железный трон в «Игре престолов»
20:12
Надавили? Эксперт назвал возможные мотивы заявления Зеленского о Крыме
19:57
Нумерология любви: Как по дате рождения определить совместимость с партнером
19:46
Дыра в асфальте: Туристический автобус провалился в промоину в Петербурге
19:38
Видео: названы сроки появления опытного образца управляемой ракеты «Монолит»
19:17
«Прям Бузова»: Звезда «Реальных пацанов» посвятила Лазареву шуточную песню
19:03
Очевидцы сообщают о пожаре в ТРЦ «Питер-Лэнд» в Петербурге
18:55
British Airways прекратила полеты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
18:43
«Триумфально упал в фонтан»: Стас Пьеха трогательно рассказал о встрече с сыном
18:24
Видео: Агрессивный мужчина напал на Арнольда Шварцнеггера в ЮАР
18:10
«Мы не учимся на ошибках»: Познер рассказал о пессимистичном взгляде на будущее
17:54
«В гостях у Зеленского?»: Брежнева в образе «училки» заинтриговала фанатов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама