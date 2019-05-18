«Посмотрим»: Кончита Вурст оценила конкурсную песню Лазарева для «Евровидения»

Австрийский певец Том Нойвирт, известный публике под псевдонимом Кончита Вурст, дал оценку конкурсной песне Сергея Лазарева на «Евровидении». По мнению победителя музыкального состязания в 2014 году, композиция вполне может претендовать на лидерство в субботу, 18 мая.

«Мне нравится эта песня. Очень драматичная, а я люблю драму! Посмотрим, Россия ведь одна из фаворитов, так? Всего хорошего!» — цитирует RT австрийского музыканта.

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Свою песню российский конкурсант представил публике во втором полуфинале «Евровидения». Эффектный номер с использованием голограмм и нестандартных световых решений восхитил европейского зрителя. Как результат, Россия прошла в финал «Евровидения-2019», который состоится в субботу, 18 мая.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, песня Scream Сергея Лазарева взорвала чарты iTunes в 11 странах.