«Грудь вываливается»: Наташа Королева взбудоражила фанатов жаркими танцами

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Певица опубликовала на своей странице в Instagram новое видео, которое не смогло оставить поклонников равнодушными.

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Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко, instagram @koroleva__star

Известная эстрадная певица Наташа Королева славится своим артистизмом и непревзойденной харизмой. Звезда не стесняется выкладывать соблазнительные снимки и записывать жаркие видео, которые буквально сводят с ума ее подписчиков. Instagram артистки полон зажигательных роликов и живых фотографий, которые не перестают пополняться.

На днях теледива опубликовала в своем микроблоге очередное «горячее» видео, которое покорило сеть. На кадрах Королева предстала в пышном платье в пол с красными розами. Особое внимание подписчиков знаменитости привлекло глубокое декольте, которое подчеркнуло ее пышные формы.

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В ярком наряде певица покружилась на песке пляжа в Майами. Своим позитивом и энергией она зарядила подписчиков даже через экран. Эмоциями от просмотра ролика фанаты поделились в комментариях.

«Она такая сексуальная, моя любимая Наташка».

«Такая позитивная!»

«Сногсшибательная! Ты супер, Наташка! Женственность, шарм, грациозность, изящество — это все есть именно в тебе. Ты и есть королева!»

«Наташа, Вы действительно ягодка! С самого начала Вашего творчества любуюсь Вами и Вашим творчеством».

«Грудь вываливается», — выразили мнение пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева исполнила эротический танец.

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