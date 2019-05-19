Зачем победитель «Евровидения» Дункан Лоуренс скрывал, что он гей

Победитель «Евровидения-2019» Дункан Лоуренс, представляющий Нидерланды на музыкальном конкурсе, не афишировал свою сексуальную ориентацию до завершения финала. Поклонники уверены, что исполнитель это сделал намеренно, чтобы не потерять голоса фанатов, которые не смогут разделить его убеждений. Об этом сообщает информационный портал Super.

Перед заключительным этапом соревнований певец в интервью заявил о своей бисексуальности. Однако, по мнению публики, артист слукавил и специально не стал афишировать, что является гомосексуалом. В противном случае он мог потерять часть своих фанатов, которые придерживаются консервативных взглядов по этому поводу.

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По информации ресурса, продюсеры запретили распространять информацию об истинных сексуальных предпочтениях Лоуренса до подведения итогов финала музыкального конкурса.

Финал международного песенного конкура «Евровидение-2019» прошел в Тель-Авиве в субботу, 18 мая. Согласно итогам голосования, первое место занял представитель Нидерландов. Он набрал 492 балла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский певец Сергей Лазарев, представлявший страну на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2019» и занявший третье место, прокомментировал его итоги.