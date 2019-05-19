Сергей Лазарев прокомментировал результаты «Евровидения-2019»

Российский певец Сергей Лазарев, представлявший страну на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2019» и занявший третье место, прокомментировал его итоги в эфире телеканала «Россия-1». По словам артиста, бронза — хороший результат.

« Я очень надеюсь, что вы получили удовольствие от „Евровидения“. Такая стабильность получилась у нас: второй раз — третье место », — сказал Сергей Лазарев.

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Сергей Лазарев добавил, что ему очень хочется выспаться и поесть маминых сырников.

Для многочисленных фанатов российского исполнителя его участие в финале «Евровидения» стало целым событием. Люди повсеместно собирались компаниями в барах и клубах, чтобы посмотреть трансляцию конкурса и поболеть за своего кумира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Евровидение — 2020» пройдет в Нидерландах. Победителем международного песенного конкурса в 2019 году стал Дункан Лоуренс, исполнивший композицию «Arcade».