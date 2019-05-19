Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

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Певец, занявший третье место на песенном конкурсе, прокомментировал итоги «Евровидения».

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Фото, видео: Instagram @7semenovna7, globallookpress.com

Певец Сергей Лазарев заявил о «некой предвзятости» по отношению к России. Артист, занявший третье место по итогам голосования считает, что это может быть связано с политической составляющей. Но при этом Лазарев отметил дружественное отношение к нему со стороны журналистов, освещавших мероприятие, пишут РИА Новости.

«Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию… Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране… Хотя, что касается журналистов, нужно отдать им должное: в этом году меня гораздо меньше доставали политическими вопросами. Очень дружественно были настроены и фанаты, и СМИ», — сказал артист.

Но жаловаться, по словам Лазарева, ему не на что, так как он был «обласкан вниманием» со стороны публики. То, что его выступление могло не понравиться жюри, певец также допускает, тем более, по его словам, конкуренция была «сильнейшая».

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Также Лазарев рассказал о своем желании посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, которые поставили нашей стране 0 баллов.

Ранее 5- tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение». Лидером песенного конкурса стал представитель Нидерландов — Дункан Лоурен.

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