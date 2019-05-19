«Нужно дружить с соседом»: На Украине оценили потери от торговой войны с Россией

, 11:24 131

Депутат Верховной Рады Вадим Новинский прокомментировал экономическую ситуацию в стране.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» оценил экономические убытки страны после сокращения торговли с Россией. Он отметил, что за последние пять лет государство потеряло около 80 миллиардов долларов, а чтобы вернуть экономику страны на уровень 2013 года, потребуется не меньше 35 лет, причем главным условием в таком случае будет урегулирование отношений с Москвой, пишет URA.RU.

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По мнению политика, новый президент Незалежной Владимир Зеленский должен учитывать эти факторы и стараться прийти к компромиссу с РФ. Это обеспечит рост ВВП Украины и позволит ей развиваться, считает Новинский.

«Жить с соседом нужно в нормальных отношениях — только плохой хозяин живет с соседом в ссоре постоянной. Хороший хозяин с соседом дружит», —заключил депутат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дал наставления Зеленскому в отношении Москвы. Он отметил, что президенту не стоит полагаться на возможность договориться с Россией.

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