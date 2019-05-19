Известная итальянская актриса Моника Беллуччи сразила красотой гостей, посетивших премьеру фильма «Лучшие годы жизни» режиссера Клода Лелуша. Звезда появилась на мероприятии в Каннах в элегантном черном наряде от Dior. Она с удовольствием позировала на красной дорожке перед папарацци и не оставила возможности другим светским львицам соперничать с собой в красоте и изящности, считают ее поклонники.

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Для вечера Беллуччи выбрала черное пышное платье в пол с глубоким декольте. Ее утонченный образ дополнило стильное колье в виде крокодила, выполненное из белого золота с изумрудами уникальной огранки и бриллиантами.

Instagram @monicabelluccicollection

Другие теледивы также постарались блеснуть роскошными платьями на светском рауте. Модель Марта Хан из США появилась на вечере в золотом асимметричном платье-мини из парчи, которое великолепно подчеркивало ее стройные ноги.

Другая светская львица Тони Гаррн пришла на премьеру в ярком корсетном платье в пол от Rаlрh&Russо из атласа винного оттенка бело-лиловым шлейфом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аврил Лавин посетила премьеру «Отпетых мошенниц» в необычном наряде.