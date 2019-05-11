«Бунтарка» с черепом на груди: Аврил Лавин посетила премьеру «Отпетых мошенниц»

Известная канадская певица Аврил Лавин долгое время не попадала в объективы папарацци, однако в последнее время звезда стала все чаще появляться на публике в компании других знаменитостей. Так, в среду, 8 мая, исполнительница посетила премьеру фильма «Отпетые мошенницы» в Лос-Анджелесе.

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Перед камерами певица позировала в компании Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй, исполнивших в кинокартине главные роли. Впрочем, на фоне актрис образ Аврил Лавин резко выделялся.

Звезды фильма предпочли выйти в свет в черных элегантных нарядах, в то время как исполнительница не стала изменять своему эксцентричному стилю и появилась на публике в ярко-розовом пиджаке, черных джинсах и футболке с изображением черепа.

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Как отмечает Spletnik.ru, в числе приглашенных звезд закрытого мероприятия канадская артистка оказалась не просто так: вместе с другой известной исполнительницей Ники Минаж она записала саундтрек к киноленте, который получил названия Dumb Blonde. Композиция вошла в новый альбом Аврил Лавин Head Above Water.

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