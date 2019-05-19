Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко позвали на инаугурацию Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал «Украинская правда».

Там уточняется, что на официальную часть мероприятия приглашены все экс-президенты Незалежной и Порошенко также не оставили без внимания.

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Сама церемония, когда Зеленский принесет присягу, состоится в понедельник, 20 мая, в 10 утра в Верховной Раде. Затем избранный президент пешим ходом направится в Мариинский дворец, где встретиться с официальными делегациями.

Далее по плану у Зеленского — двусторонние встречи с иностранными президентами и членами правительств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине никак не могли определиться с датой инаугурации Зеленского. Сам избранный президент Незалежной хотел провести ее 19 мая, но Верховная Рада выбрала другую дату.