«Как же ты выросла!»: Фанаты не узнали повзрослевшую Пуговку из «Папиных дочек»

Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова, которую все помнят как Пуговку, порадовала поклонников очередным снимком в Instagram. Несмотря на то, что 17-летняя девушка уже далека от театра, фанаты до сих пор ее ассоциируют с героиней популярного сериала, шутки которой завоевали любовь многочисленной аудитории. Поклонники не могут поверить, что Старшова выросла и решила отказаться от сценической карьеры.

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В воскресенье, 19 мая, звезда «Папиных дочек» очаровала подписчиков серией фотографий, опубликованных в микроблоге. Снимки подкупили пользователей своей естественностью. На них девушка позирует без грамма косметики на лице. Поклонники Старшовой были удивлены тому, как она повзрослела с момента выхода последней серии популярного сериала.

«Как же ты выросла!»

«О, это что Пуговка? Не верится, что она уже выросла».

«Личико милое, ясные глазки,

Улыбка блистает, словно звезда:

Знай, ты принцесса, будто из сказки,

Ты можешь всех покорить без труда!» — написали фолловеры.

Instagram @ekstarshova

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пуговка из «Папиных дочек» смутила поклонников глубоким декольте.