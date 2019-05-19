Певица Анна Седокова опубликовала в Instagram пост о том, что ее расстраивает собственный вес. По словам артистки, за последнее время она набрала лишних полтора килограмма, сообщают Дни.ру.

«Ненавижу весы. Считаю их худшим произведением человечества. Но вчера они как-то прокрались ко мне в номер. И я на них встала. Результат — плюс полтора килограмма от того веса, от которого мне нужно было худеть», — написала Седокова.

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Это признание певица сопроводила ироничным хештегом #этофиаскобратан и добавила, что собирается сесть на диету. Однако поклонники артистки ее планы, как ни странно, не оценили.

«Хватит думать о весе! Ты прекрасна! Царица!» — прокомментировал один из них.

«Не надо худеть, Аня. Очень хорошо выглядите», — подтвердил другой.

«Анечка, у тебя фигура просто сок! Персик! Не теряй свою изюминку!» — высказался еще один юзер.

Instagram @annasedokova

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Анны Седоковой раскритиковали ее якобы «перекачанные» губы.