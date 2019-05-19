Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный в интервью изданию «Вести Украина» признался, что многие государственные дипломаты часто стыдились внешнего вида действующего президента Незалежной Петра Порошенко.

Глава государства Незалежной частенько пренебрегал своим внешним видом и появлялся на публике в «мятых штанах», которые неоднократно становились поводом для шуток пользователей в сети, пишет «Экономика сегодня».

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Ладный также добавил, что по внешности первого лица страны судят обо всех его гражданах, поэтому многим «дипломатам и простым украинцам порой просто стыдно за «помятый внешний вид» Порошенко.

При этом он подчеркнул, что в исключительных случаях президентский протокол может давать советы главе государства по тому, какую одежду выбрать. Однако, по словам Ладного, Порошенко, не приемлет никакой критики в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петра Порошенко позвали на инаугурацию Владимира Зеленского.