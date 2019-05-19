Дайте утюг! Почему украинские дипломаты стыдились «мятого» Порошенко — фото

, 15:09 Фото 568

Юрий Ладный отметил, что бывший президент Незалежной часто пренебрегает своим внешним видом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @MuhaHillary

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный в интервью изданию «Вести Украина» признался, что многие государственные дипломаты часто стыдились внешнего вида действующего президента Незалежной Петра Порошенко.

Глава государства Незалежной частенько пренебрегал своим внешним видом и появлялся на публике в «мятых штанах», которые неоднократно становились поводом для шуток пользователей в сети, пишет «Экономика сегодня».

Моника Беллуччи затмила всех красотой на красной дорожке в Каннах — фото

Ладный также добавил, что по внешности первого лица страны судят обо всех его гражданах, поэтому многим «дипломатам и простым украинцам порой просто стыдно за «помятый внешний вид» Порошенко.

При этом он подчеркнул, что в исключительных случаях президентский протокол может давать советы главе государства по тому, какую одежду выбрать. Однако, по словам Ладного, Порошенко, не приемлет никакой критики в свой адрес.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петра Порошенко позвали на инаугурацию Владимира Зеленского.

Читайте также

+19° Днём +17°
Ночью +7°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Гороскоп на 19 мая: Девы, включайте креатив!

Последние новости

16:09
14 человек ранены в результате взрыва вблизи туристического автобуса в Египте
15:57
Бомба взорвалась во время проезда туристического автобуса в Египте
15:50
Мадонна продемонстрировала флаг Палестины на «Евровидении-2019»
15:39
Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве
15:25
Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020
15:09
Дайте утюг! Почему украинские дипломаты стыдились «мятого» Порошенко — фото
14:50
Видео: Марафон «ЗаБег-2019» проходит в России
14:38
Момент ДТП с сыном российского олигарха попал на видео
14:24
«Давно не видел такой истерики»: Лоза о выступлении Лазарева на «Евровидении»
14:10
Песков о позиции Трампа по РФ: «поладить» означает не новые санкции, а что-то другое»
13:48
Бриг «Россия» — главный символ праздника выпускников — примеряет алые паруса
13:39
«Как же ты выросла!»: Фанаты не узнали повзрослевшую Пуговку из «Папиных дочек»
13:19
Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского
13:07
Пушков посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили
12:54
Иван Реон, сыгравший Рамси в «Игре престолов», привез семью в Петербург — видео
12:39
Солистка группы Spice Girls Мел Би ослепла после лазерной хирургии
12:18
Сын российского олигарха разбил роскошный Mercedes в Екатеринбурге — видео
12:13
«Фантастически»: Пригожин прокомментировал выступление Лазарева на «Евровидении»
11:55
Мария Бутина записала видеообращение к россиянами из американской тюрьмы
11:38
Моника Беллуччи затмила всех красотой на красной дорожке в Каннах — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама