«Дорогая родина»: замглавы администрации Януковича прибыл на Украину ради Зеленского

, 17:07 Фото 134

Чиновник, которого обвинили в растрате госсредств и объявили в розыск при Порошенко, вернулся в Незалежную ради инаугурации Зеленского.

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Фото, видео: Facebook @portnov.andrey

Чиновник из администрации Януковича вернулся на Украину. Появиться на родине спустя пять лет Андрей Портнов решил в связи с инаугурацией Владимира Зеленского. Об этом сообщает URA.RU.

О своем возвращении единомышленник Януковича сообщил на своей странице в Facebook. Мужчина опубликовал фотографию, на которой он стоит рядом с микроавтобусом с логотипом Международного аэропорта Киева.

«Здравствуй, дорогая Украина. Все только начинается!» — подписал снимок чиновник.

Facebook @portnov.andrey

Как ранее Портнов пояснял в социальных сетях, своим возвращением он хочет «дать уверенный сигнал» другим украинцам, которые покинули страну, что пришло время возвращаться на родину, чтобы «строить и восстанавливать».

Сам чиновник прилетел в Киев 19 мая — накануне инаугурации Владимира Зеленского. О цели своего визита Андрей Портнов также сообщил на просторах мировой паутины.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, инаугурация Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Участие в мероприятии уже подтвердили главы пяти государств.

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