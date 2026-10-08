Гражданин Эстонии сбежал в Россию через контрольно-пропускной пункт

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Дарья Белова
Дарья Белова 35 0

Мужчина попытался вывезти наличные, попавшие под санкционные ограничения.

Эстонец сбежал в Россию через контрольно-пропускной пункт

Фото: Arvo Meeks/IMAGO/Scanpix/ТАСС

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Гражданин Эстонии перелез через закрытые ворота контрольно-пропускного пункта «Койдула» и оказался на территории России после того, как эстонские пограничники запретили ему выезд из страны. Об этом сообщил портал эстонского общественного вещателя ERR.

Инцидент произошел во время таможенного досмотра мужчины, который собирался въехать в Россию. Сотрудники эстонских органов обнаружили у него наличные в рублях и евро. По данным ERR, обнаруженные средства подпадали под действующие ограничения, связанные с санкционным режимом в отношении России.

После проверки мужчине запретили провозить деньги через границу и потребовали вернуться обратно на территорию Эстонии. Однако он не выполнил распоряжение сотрудников и направился к российской границе.

Эстонские пограничники закрыли выездные ворота пункта пропуска, чтобы остановить мужчину. Несмотря на это, он сумел преодолеть заграждение и продолжил движение в сторону российской территории.

После пересечения границы эстонские представители сообщили о произошедшем российским пограничникам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после ночных взрывов приостановили работу контрольно-пропускного пункта «Староказачье» на границе Украины и Молдавии. Движение через него остановили после атаки беспилотника, в результате которой, по имеющимся данным, есть погибшие и пострадавшие.

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