«Лживый бред»: друг Усольцевых собирается в тайгу после спора о судьбе семьи

|
Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 62 0

В сети распространяются новые версии их пропажи.

Последние новости о пропавшей семье Усольцевых в октябре

Фото: VK.com/Ирина Усольцева

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Друг Усольцевых Александр Тушинский собирается в тайгу после спора о судьбе семьи

Администратор сообщества, посвященного поиску пропавшей семьи Усольцевых, Александр Тушинский отдает предпочтение криминальной версии произошедшего. Друг семьи Валентин Дегтерев резко отреагировал на его предположение.

В беседе с MK.RU Тушинский рассказал, что поиски ведутся не там, где нужно. Он объясняет свою позицию отсутствием следов корги, который отправился в поход вместе с семьей. По его предположению, животное могло пережить хозяев, если бы они погибли от переохлаждения или провалились куда-либо. Как он отметил, странно и то, что поисковые собаки в первые дни не уловили запах питомца.

Еще одним аргументом Тушинский называет туристические группы, проходившие в день исчезновения по маршрутам, один из которых могли выбрать Усольцевы. По его словам, туристы не встретили семью и не слышали ничего подозрительного.

Дегтерев в личном блоге обвинил администратора сообщества в стремлении привлечь внимание журналистов.

«Малообразованный и очень лживый. Даже комментарии давать на твой очередной бред не собираюсь», — написал он.

Сам Дегтерев считает, что Усольцевы погибли, а их останки находятся в тайге Кутурчинского Белогорья. Мужчина планирует пройти по ее маршруту и вплотную заняться поисками.

Сергей и Ирина Усольцевы исчезли 28 сентября 2025 года. Вместе с ними в поход отправились пятилетняя дочь Арина и собака породы корги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
5 окт
Пережили зиму? Появились новые подробности пропажи семьи Усольцевых
28 сент
СК не исключает криминальную версию исчезновения Усольцевых
28 сент
«Они живы»: сын пропавших Усольцевых отказался от иска о признании их умершими
27 сент
Год спустя: в деле Усольцевых появился важный нюанс
24 сент
«Не надо грустить о нас»: Усольцевы выходили на связь к годовщине исчезновения?
24 сент
Сидит в подвале и читает с бумажки: эксперты проверили голосовое сообщение от Усольцевой
24 сент
«В тайге живут 500 человек»: могли ли пропавшие Усольцевы уйти в секту
24 сент
«Мало знаю об отце»: пасынок Усольцева высказался о тайнах семьи после ее пропажи
24 сент
«Он знает, где семья»: пасынка Усольцева заподозрили в причастности к исчезновению
19 сент
Нашли зацепку? Названа еще одна версия исчезновения семьи Усольцевых
+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.48
-0.23 96.33
0.30
Освободители и помощники: в чем жизненное предназначение рожденных в октя...

Последние новости

17:25
Загоревшийся телефон спас подростка во время нападения медведя
17:16
У жены Николаса Мадуро случился сердечный приступ в тюрьме в США
17:07
Хуситы запустили три баллистические ракеты по Саудовской Аравии
17:00
Секс-кукла в рубашке падчерицы: мужчина убил дочь жены из-за ревности
16:55
Мужчина погиб в результате атаки украинских дронов в Подмосковье
16:48
«Толстая гопница» и «быдло»: Гордон об иске Бородиной к Веронике Степановой

Сейчас читают

Вдова разрыдалась у гроба: как прошло прощание с Анатолием Кашпировским
Десятки людей пришли проститься с Кашпировским на Троекуровское кладбище
«Силен, как дьявол»: гипнотизер Гончаров о противоречивом образе Кашпировского
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео