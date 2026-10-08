«Лживый бред»: друг Усольцевых собирается в тайгу после спора о судьбе семьи

Друг Усольцевых Александр Тушинский собирается в тайгу после спора о судьбе семьи

Администратор сообщества, посвященного поиску пропавшей семьи Усольцевых, Александр Тушинский отдает предпочтение криминальной версии произошедшего. Друг семьи Валентин Дегтерев резко отреагировал на его предположение.

В беседе с MK.RU Тушинский рассказал, что поиски ведутся не там, где нужно. Он объясняет свою позицию отсутствием следов корги, который отправился в поход вместе с семьей. По его предположению, животное могло пережить хозяев, если бы они погибли от переохлаждения или провалились куда-либо. Как он отметил, странно и то, что поисковые собаки в первые дни не уловили запах питомца.

Еще одним аргументом Тушинский называет туристические группы, проходившие в день исчезновения по маршрутам, один из которых могли выбрать Усольцевы. По его словам, туристы не встретили семью и не слышали ничего подозрительного.

Дегтерев в личном блоге обвинил администратора сообщества в стремлении привлечь внимание журналистов.

«Малообразованный и очень лживый. Даже комментарии давать на твой очередной бред не собираюсь», — написал он.

Сам Дегтерев считает, что Усольцевы погибли, а их останки находятся в тайге Кутурчинского Белогорья. Мужчина планирует пройти по ее маршруту и вплотную заняться поисками.

Сергей и Ирина Усольцевы исчезли 28 сентября 2025 года. Вместе с ними в поход отправились пятилетняя дочь Арина и собака породы корги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.