Пассажирка рейса «Барселона — Киев» устроила дебош на борту самолета. Девушка оказалась недовольна своим соседством с иностранными гражданами.

Об инциденте сообщили пользователи социальных сетей. Известно, что в момент инцидента самолет шел на снижение и находился на высоте порядка 12 тысяч метров над землей. Как поясняют юзеры, дебоширка была в состоянии алкогольного опьянения.

Бутылку крепкого алкоголя, которая была приобретена в duty free, девушка выпила прямо на борту воздушного судна, невзирая на запреты бортпроводниц. Когда спиртное подействовало, пассажирка неожиданно поняла, что ей не нравится присутствие некоторых людей на борту.

«Она решила, что летящие с ней иностранцы не должны находиться в самолете. Потому что они иностранцы. Собственно, на видео, которое снял один из пассажиров, это четко прослеживается. По прилету девушку ждал наряд полиции, прямо у трапа», — прокомментировала видео опубликовавшая его девушка в Facebook.

Разгоряченная дамочка пыталась ударить кого-нибудь из окружающих руками, а позже и вовсе взобралась на посадочное место и принялась пинать пассажиров и стюардесс. На все замечания в свой адрес дебоширка при этом реагировала нецензурными выкриками.

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