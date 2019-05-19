«Потому что они иностранцы»: женщина устроила дебош на рейсе «Барселона — Киев»

, 19:48 Видео 213

Девушке не понравилось, что вместе с ней международным рейсом летят граждане другой страны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Facebook @oleksandra2501

Пассажирка рейса «Барселона — Киев» устроила дебош на борту самолета. Девушка оказалась недовольна своим соседством с иностранными гражданами.

Об инциденте сообщили пользователи социальных сетей. Известно, что в момент инцидента самолет шел на снижение и находился на высоте порядка 12 тысяч метров над землей. Как поясняют юзеры, дебоширка была в состоянии алкогольного опьянения.

Бутылку крепкого алкоголя, которая была приобретена в duty free, девушка выпила прямо на борту воздушного судна, невзирая на запреты бортпроводниц. Когда спиртное подействовало, пассажирка неожиданно поняла, что ей не нравится присутствие некоторых людей на борту.

«Она решила, что летящие с ней иностранцы не должны находиться в самолете. Потому что они иностранцы. Собственно, на видео, которое снял один из пассажиров, это четко прослеживается. По прилету девушку ждал наряд полиции, прямо у трапа», — прокомментировала видео опубликовавшая его девушка в Facebook.

Разгоряченная дамочка пыталась ударить кого-нибудь из окружающих руками, а позже и вовсе взобралась на посадочное место и принялась пинать пассажиров и стюардесс. На все замечания в свой адрес дебоширка при этом реагировала нецензурными выкриками.

Ранее 5-tv.ru писал о дебоше на рейсе «Тунис — Москва». Нетрезвый мужчина ударил бортпроводника.

Читайте также

+19° Днём +17°
Ночью +7°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Гороскоп на 19 мая: Девы, включайте креатив!

Последние новости

20:53
«Это не только конкурс вокала»: Рудковская о причинах поражения Лазарева
20:41
Видео: Один человек погиб, трое пострадали в жуткой аварии в Ленобласти
20:33
Греф признался, что не хотел бы жить в стране с олигархами у власти
20:22
«Как карта ляжет»: Александр Серов рассказал, что думает о зяте
20:10
Раскол среди раскольников: Как проект Порошенко потерпел фиаско и что ждет Украину дальше
19:56
«Я — парковщик»: звезда «Дома-2» «пояснила», откуда у нее машина за 20 миллионов
19:48
«Потому что они иностранцы»: женщина устроила дебош на рейсе «Барселона — Киев»
19:36
Xiaomi создала «умную» кормушку для кошек и собак
19:24
«Испытание!» Муж Боярской посочувствовал женщинам после посещения салона — фото
19:13
Скандал на «Евровидении»: победителя Дункана Лоуренса уличили в нарушении правил
18:58
«Хватит думать о весе!» Поклонники успокаивают располневшую Седокову — фото
18:49
Видео: обнародована программа инаугурации Зеленского
18:35
Мадонна Грейджой? : В сети заметили сходство певицы с героиней сериала
18:24
Фото: Автомобиль протаранил людей на набережной Гаваны, есть погибшие
18:15
«Вы наша госпожа!»: звезда «Султана моего сердца» показала фигуру в бикини
17:54
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане
17:43
Человек собаке друг? Почему все чаще домашние питомцы нападают на людей
17:28
«Складки даже на коленях!» «Русская Кардашьян» забыла отфотошопить свой снимок
17:14
Женщина упала в шахту лифта в бизнес-центре в Москве
17:07
«Дорогая родина»: замглавы администрации Януковича прибыл на Украину ради Зеленского

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама