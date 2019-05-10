Нетрезвый мужчина устроил дебош на рейсе «Тунис — Москва», нецензурно выражался и устроил драку с бортпроводниками. МВД опубликовало видео, на котором уже изрядно присмиревший дебошир отвечает на вопросы. Для безопасности руки мужчины зафиксированы за спиной.

«Зачем бортпроводника ударили?» — спрашивает человек за камерой.

«Честно, не помню», — уклончиво отвечает дебошир.

«Вы пьяный были?» — продолжает снимающий.

«Возможно», — отвечает буян.

Позже он все же признался, что пил алкоголь перед рейсом. По прибытию в «Домодедово» мужчину сопроводили в местное отделение полиции.

«Гражданин был привлечен к административной ответственности. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ („Хулиганство на воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования“ — Прим. ред.)» , — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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