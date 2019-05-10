Нетрезвый мужчина устроил дебош на рейсе «Тунис — Москва», нецензурно выражался и устроил драку с бортпроводниками. МВД опубликовало видео, на котором уже изрядно присмиревший дебошир отвечает на вопросы. Для безопасности руки мужчины зафиксированы за спиной.
«Зачем бортпроводника ударили?» — спрашивает человек за камерой.
«Честно, не помню», — уклончиво отвечает дебошир.
«Вы пьяный были?» — продолжает снимающий.
«Возможно», — отвечает буян.
Позже он все же признался, что пил алкоголь перед рейсом. По прибытию в «Домодедово» мужчину сопроводили в местное отделение полиции.
Ранее 5-tv.ru писал, как лихач после ДТП вылез из искореженной машины и устроил скандал.