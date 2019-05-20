Звезда «Универа» Анна Хилькевич пошутила с подписчиками в Instagram, выложив снимок с неловкой попыткой выполнить акробатическое упражнение на крыше автомобиля.

«В каждом из нас есть немного Волочковой», — подписала фотографию артистка.

Однако вместо комплиментов и восхищений хорошей растяжкой Хилькевич получила в ответ весьма злобные комментарии.

«Главное — не пить, как Волочкова», — заявил в комментариях один из пользователей.

«Скорее вы показали способ, как из непопулярной актрисы „вырасти“ в звезду при бабках», — добавил другой.

«И вы туда же. Для кого ногу-то задрали?» — съязвил еще один юзер.

«Давайте раздевайтесь в таком случае!» — не сдержался очередной подписчик.

Но несмотря на такие высказывания, фото собрало более 100 тысяч лайков всего за четыре часа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главной мечте Анны Хилькевич, которой она поделилась с поклонниками.