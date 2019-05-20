Звезда «Универа» Анна Хилькевич пошутила с подписчиками в Instagram, выложив снимок с неловкой попыткой выполнить акробатическое упражнение на крыше автомобиля.
«В каждом из нас есть немного Волочковой», — подписала фотографию артистка.
Однако вместо комплиментов и восхищений хорошей растяжкой Хилькевич получила в ответ весьма злобные комментарии.
«Главное — не пить, как Волочкова», — заявил в комментариях один из пользователей.
«Скорее вы показали способ, как из непопулярной актрисы „вырасти“ в звезду при бабках», — добавил другой.
«И вы туда же. Для кого ногу-то задрали?» — съязвил еще один юзер.
«Давайте раздевайтесь в таком случае!» — не сдержался очередной подписчик.
Но несмотря на такие высказывания, фото собрало более 100 тысяч лайков всего за четыре часа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о главной мечте Анны Хилькевич, которой она поделилась с поклонниками.