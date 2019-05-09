Актриса Анна Хилькевич проводит майские праздники на одном из курортов в Дубае и с радостью делится с поклонниками моментами отдыха. В четверг, 9 мая, она опубликовала в Instagram снимок с жаркого побережья в окружении пятерых детей.

«Мы переехали к тусовочке поближе. Моложусь. Пятеро детей — мечта моя», — написала Хилькевич.

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Поклонники актрисы, в свою очередь, оценили ее желание.

«Ох, понимаю! Круто!» — прокомментировал один из них.

«Хорошие птенчики», — добавил другой.

«Это круто, но это и мой кошмар! Я от двоих-то иногда не могу прийти в себя», — поделился еще один юзер.

Стоит отметить, что сейчас Анна Хилькевич воспитывает двоих девочек — Арианну и Марию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Хилькевич заявили, что она якобы обладает «интеллектом воробушка».