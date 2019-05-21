Гороскоп на 21 мая: Выше голову, Раки!

Овны, вот что от вас нужно: пересмотрите цели, которые себе поставили. Вы все еще в гонке, или несколько ошибок заставляют вас задуматься о жизненных целях? Сегодняшний день принесет прозрение о том, что вы не ограничиваетесь внутренними рамками.

Тельцы, ваши перспективы ничем не лучше перспектив других. Они просто другие. Избегайте споров там, где вполне достаточно дискуссии. Козероги, если все выглядит как раньше, а ощущается иначе — значит вы изменились. Примите тот факт, что нынешнее состоянии — результат космической перестройки. Какие от этого плюсы? Больше денег, власти и возможностей изменить мир к лучшему.

Овен — гороскоп на сегодня, 21 мая

Уделите пару минут тому, чтобы вспомнить тот всепоглощающий оптимизм, с которым вы приходили в 2019 год. Философия в стиле «новый год — новый я» окружала вас в момент, близкий к дню рождения.

Что нужно сделать: пересмотрите намеченные цели. Вы соотносите свои силы с поставленными задачами или пара неудач привела к переоценке ценностей? День сегодняшний посылает озарение: вы — это не ваши ограничения.

Космический совет: смотрите в будущее с оптимизмом.

Телец — гороскоп на сегодня, 21 мая

Ваши перспективы ничем не лучше чьих-то еще. Они просто другие. Опасайтесь волн эгоизма. Стойте в стороне от ожесточенных споров, если можно обойтись мирной дискуссией. Если вы найдете в себе силы посмотреть на все под иным углом, то удивитесь, сколько вам еще предстоит узнать.

Будьте спокойны, Тельцы. Никогда не поздно взять книгу и внимательно изучить ту или иную сторону жизни.

Космический совет: не горячитесь, а учитесь.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 21 мая

Вы застряли или забуксовали на своем жизненном пути? Ищете завалившийся за диван кусочек паззла?

Незнание — хорошая отправная точка, Близнецы. Оно открывает вас для притока новых знаний. Что нужно от вас на сегодня: выпускайте внутреннего ботаника. Руки в ноги и бегом в ближайший книжный за материалами для обучения, или начинайте изучать Интернет. Вы поймете, что самопомощь — путь к эволюции.

Космический совет: не бойтесь незнания, читайте книги.

Рак — гороскоп на сегодня, 21 мая

Прогуляйтесь, Раки. Прогуляйтесь с высоко поднятой головой. Вы постигаете тонкую науку правильного выбора себя. Вы понимаете, насколько важно отпускать ситуации, которые более не служат вашей высшей цели. Что вы точно не хотите тащить за собой, так это бремя прошлого. Возьмите и «предайте огню» старые истории и мысли. Вы готовы написать новую часть «своего романа».

Космический совет: не держитесь за прошлое.

Лев — гороскоп на сегодня, 21 мая

Остерегайтесь собственного стремления видеть стакан наполовину полным, вне зависимости от благословений, которые посылает ваша внутренняя Вселенная.

Отпустите потребность в мгновенном вознаграждении. Приходите осенью и будьте готовы пожинать плоды своих трудов. А сейчас, от вас требуется удобрять и питать посаженные семена, зная, что время работает на вас. Для некоторых из вас важным будет финансовое планирование. Продолжайте накапливать базу, которая затем поможет воплотить мечты в реальность.

Космический совет: работайте на будущее, не ждите вознаграждения сразу.

Дева — гороскоп на сегодня, 21 мая

Не драматизируйте, Девы! Вселенная о вас не забыла. На самом деле, она взяла такой длительный перерыв, только чтобы вбросить побольше сюрпризов в вашу жизнь.

Если у вас на горизонте замаячил бонус или премия — вы обязательно получите большой и вкусный «кусок пирога». Помните, что деньги сами по себе не определяют качество вашего существования. Откройтесь. Позвольте благодати снизойти на вас отовсюду.

Космический совет: приготовьтесь получить солидную премию.

Весы — гороскоп сегодня, 21 мая

Еженедельное напоминание, Весы: если кто-то не пускает в ход стихи Пушкина, чтобы добиться вас, это не значит, что он вас не любит. Если кто-то о вас по-настоящему заботится, то он даст это понять через дела и близость. Если же их нет рядом, то высока вероятность, что сейчас они борются с проблемами своей жизни. Глоток свежего воздуха позволит отношениям эволюционировать.

Космический совет: не зацикливайтесь на обидах, вас все равно любят.

Скорпион — гороскоп сегодня, 21 мая

Мы живем в благосклонной Вселенной, Скорпионы, такой Вселенной, которая хочет, чтобы мы жили полной жизнью. Вместо того, чтобы представлять карму как злого надсмотрщика, который ожидает в аду с плеткой, думайте о ней как об учителе, который хочет, чтобы вы учились на ошибках.

С этого момента смотрите на каждое препятствие как на урок. Это подстегнет вас на пути духовного превращения.

Космический совет: смотрите на проблемы как на уроки.

Стрелец — гороскоп сегодня, 21 мая

Нетленка Оскара Уайльда, чтобы вы помнили о силе индивидуальности: «Будьте собой. Остальные роли уже заняты».

Бывало ли так, что вы меняли свои идеи к худшему, чтобы втиснуться в узкие рамки этого жестокого мира? Вам платят за то, что вы играете роль самих себя, Стрельцы. Помните, что уступать собственную индивидуальность значит вредить своему самосознанию. С личной точки зрения, если вы думали о том, чтобы повысить ставки или выйти из своей зоны комфорта, ответ — да и только да!

Космический совет: будьте собой.

Козерог — гороскоп сегодня, 21 мая

Мировой дух хочет от вас больше уверенности. Задайте себе вопрос: что вы хотите от жизни и как вы этого достигнете. Глубокое понимание своих желаний откроет перед вами не одну скрытый ларец.

Отриньте все старое и ненужное, откройтесь Вселенной, и она отплатит вам щедрым дождем из благословений.

Космический совет: начинайте новое, отбрасывайте старое.

Водолей — гороскоп сегодня, 21 мая

По ряду вопросов у вас может быть, а может и не быть четкого понимания. Ступайте осторожно. Сейчас не лучшее время, чтобы кардинально менять жизнь. Когда застанете себя во власти приливов и отливов эмоций, учитесь смотреть и видеть. Примите истину о том, что сейчас вы отпускаете негатив. Хороший способ удержаться «на ногах»: сходите на прогулку или займитесь йогой в парке.

Космический совет: не принимайте серьезных решений.

Рыбы — гороскоп сегодня, 21 мая

На старт, внимание, марш, Рыбы. Возможность увидеть мир открывается вам. Приготовьте документы и страховку, а вместе с ними и место для приключений, конечно! Сейчас вы стоите на пороге чего-то очень важного. Помните, даже если вы в командировке, это не означает, что вам не положено немного времени для себя. Пара дней отдыха и развлечений поднимет ваши впечатления на новый уровень.

Космический совет: путешествуйте и развлекайтесь!

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