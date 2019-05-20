Фото: роскошный котик-инженер петербургского небоскреба празднует день рождения

Знаменитый представитель семейства кошачьих из Петербурга празднует день рождения. Коту-инженеру строительства штаб-квартиры «Газпрома» Феликсу сегодня, 20 мая, исполняется год. Об этом сообщает Instagram-аккаунт «Лахта-центра».

Феликс был найден котенком на одном из складов. Люди отмыли, вылечили котенка, и через год он вырос в роскошного рыжего кота. И при этом это не просто кот на стройке. Феликс — кот-инженер. У него свое обустроенное место в офисе, где есть все необходимое для жизни — мисочка и лоток, и для работы — персональная каска и жилетка.

Обязанность у Феликса более чем важная — следить за тем, чтобы фон положительных эмоций был на нужной высоте, и со своей задачей всеобщий любимец масштабного строительства справляется на славу. Хозяева Феликса поздравляют своего питомца с днем рождения и призывают всех присоединиться к поздравлениям, подписавшись на Instagram Феликса.

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