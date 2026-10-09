Силы ПВО сбили 15 беспилотников на подлете к Москве

Специалисты обследуют места падения обломков после отражения воздушной атаки.
Фото: © РИА Новости
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Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака 15 БПЛА», — заявил он.
По словам главы города, после отражения атаки специалисты приступили к работе на местах падения обломков.
Ранее в тот же день Минобороны России сообщило об уничтожении 505 украинских беспилотников над российскими регионами. Дроны перехватили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.
Кроме того, беспилотники сбили в Московском регионе, Краснодарском крае, Татарстане и Крыму, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке беспилотников на Белгородскую область, в результате которой погибли два человека и еще четверо получили ранения, в том числе ребенок. По данным региональных властей, дрон ударил по частному дому в поселке Разумное, где находились супруги. Оба погибли.
Среди пострадавших оказались мужчина, женщина и их десятилетний сын. Мать с ребенком доставили в медицинское учреждение Белгорода для обследования. Еще одной жительнице региона с осколочными ранениями головы и плеча медики оказали помощь на месте.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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