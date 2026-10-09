Медведь разгромил домик на туристической станции «Тайга» в Тыве

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

Данное место является популярным местом отдыха местных жителей.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Thomas Sbampato; MAX/МВД по Республике Тыва; 5-tv.ru

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Медведь разгромил гостевой домик на территории туристической станции «Тайга» в Республике Тыва. Об этом проинформировала пресс-служба МВД по региону на своем канале в мессенджере МАКС.

По их данным, хищник проник в здание, принадлежащее Федерации лыжного спорта. Внутри он устроил погром: повредил технику, поломал мебель и разбросал личные вещи. Кроме того, животное повалило деревянную постройку, которая находилась недалеко от пострадавшего домика.

«МВД по Республике Тыва призывает граждан быть бдительными и временно воздержаться от посещения станции „Тайга“ в целях безопасности», — говорится в сообщении министерства.

Инцидент произошел в 30 километрах от столицы республики, города Кызыла. Станция является популярным местом отдыха местных жителей. Кроме того, зимой здесь прокладывают лыжные трассы, в том числе для тренировки профессиональных спортсменов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что загоревшийся телефон отпугнул медведя, напавшего на подростка в Алтайском крае. Инцидент произошел в Солтонском районе на лесной стоянке, где местные жители размещают пчелиные ульи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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